Tucceri sul rinnovo: "Sono molto contenta. Un grande onore continuare con questo club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Linda Tucceri Cimini, veterana del Milan femminile e fresca di rinnovo fino al 2024, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport uscito in edicola questa mattina. Queste le sue parole in merito al prolungamento del suo contratto con le rossonere: "Sono molto contenta. Ho iniziato il percorso con il Milan dal primo anno della squadra nel campionato di Serie A femminile. Per me è un grande onore continuare con questo club. Spero quest'anno di portare a casa qualche risultato in più, che sarebbe un premio per tutto il lavoro fatto in questi anni".