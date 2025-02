Turnover pesante per la Roma contro il Napoli. Mercoledì la sfida al Milan in Coppa Italia

Roma-Napoli, il Derby del Sole. E che partita, mai come questa volta. Gli azzurri, i primi della classe, sono reduci da sette vittorie consecutive e dopo i pesante successi con Atalanta e Juventus vogliono ripetersi consolidare il primato in classifica. I giallorossi dalla loro non hanno iniziato al meglio la stagione, ma al terzo tecnico in panchina (dopo De Rossi e Juric) hanno trovato la quadra e ad oggi sono una squadra difficile da battere, soprattutto all'Olimpico. Soprattutto in questo Olimpico, come preannunciato tutto esaurito.

Sono note le formazioni ufficiali e non mancano le sorprese in casa Roma. Claudio Ranieri schiera una formazione con tante novità e soprattutto parecchie esclusioni di lusso: fuori Pellegrini, Dybala e Dovbyk. La coppia d'attacco è Soulé-Shomurodov, in mezzo al campo preferito Pisilli con Cristante e Koné. El Shaarawy da esterno, Rensch scala in difesa con Mancini e Ndycke, senza Hummels.

Dall'altro lato Conte conferma l'undici della gara con la Juventus, infatti Olivera sarà out ancora per un po' e Buongiorno recuperato andrà in panchina. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l'attacco in questa gara e forse in tutto il prosieguo della stagione, non essendoci ancora un sostituto di Kvaratskhelia con i tempi che stringono.

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Dahl, Hummels, Abduhlamid, Baldanzi, Pellegrini, Paredes, Saelemaekers, Dovbyk, Dybala

Allenatore: Claudio Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.