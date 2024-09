Tutti i big in scadenza nel 2025: da Salah a de Bruyne, questi i nomi

Il mercato estivo 2024 è terminato da poco ma tanti club pensano già al futuro e alle possibili occasioni da cogliere. Dagli svincolati ai giocatori il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, i prossimi mesi potrebbero essere molto importanti per definire le strategie.

L'estate del 2024 sarà ricordata soprattutto per l'approdo di Kylian Mbappé a parametro zero al Real Madrid, dopo sei stagioni al PSG. Come il fuoriclasse francese, ci sono tanti altri calciatori di alto livello che potrebbero cambiare maglia a luglio, lasciando a bocca asciutta le società di appartenenza: il caso più eclatante è sicuramente quello di Mohamed Salah, che potrebbe aver cominciato la sua ultima stagione con il Liverpool, che deve discutere anche i rinnovi di Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk. Il futuro dell'ex Roma? L'Arabia Saudita lo aspetta a braccia aperte, così come Kevin De Bruyne (33 anni): il belga è destinato a chiudere il suo ciclo nel Manchester City.

Da due leggende della Premier League a due giocatori della Bundesliga molto corteggiati. Joshua Kimmich (29 anni) è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Bayern Monaco; Barcellona e Manchester City lo hanno messo da tempo nel mirino ma non è escluso il rinnovo del contratto. Poche speranze, invece, di trattenere Alphonso Davies: il canadese ha ricevuto mille proposte di rinnovo che ha rifiutato aspettando il Real Madrid.