Secondo quanto riporta Tuttosport continua, concreto, l'interesse di molte squadre per Andrea Belotti. L'attaccante granata, infatti, è seguito da molte squadre sia italiane che estere. Tra le big italiane, in particolare, ci sarebbero Milan, Napoli e Fiorentina mentre per le squadre estere ci sarebbero Everton e Atletico Madrid-