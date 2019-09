Tuttosport - Caso Meazza, il Comune vuole salvaguardare un suo patrimonio

Uno stadio a San Siro o un nuovo impianto a Sesto San Giovanni. Ma non solo: c’è anche una terza ipotesi, avanzata ieri dal sindaco Sala: vendere il Meazza a Milan e Inter per una cifra intorno ai 70 milioni. La proposta del primo cittadino di Milano dovrebbe contemplare un riammodernamento dell’attuale stadio. Ma ovviamente, una volta proprietari, i due club sarebbero liberi di abbatterlo. Secondo Tuttosport, il vero motivo di questa di idea di Sala dovrebbe risiedere nella volontà di cautelarsi rispetto al pericolo che gli organi di vigilanza contabili dello Stato (come la Corte dei Conti) possano imputare all’Amministrazione comunale la rinuncia a un bene patrimoniale importante per il Milan.