Tuttosport: "Conceiçao-Inzaghi: il derby degli opposti"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in vista di Milan-Inter di questa sera: "Conceiçao-Inzaghi: il derby degli opposti". Il destino del tecnico rossonero è già segnato e fine stagione dirà addio al Diavolo anche se dovesse vincere la Coppa Italia, mentre l'allenatore nerazzurro sogna il Triplete. La formazione interista è ai quarti di Champions League e prima in classifica in campionato, ma per ora non ha ancora vinto una stracittadina milanese in questa stagione e è ancora a secco di trofei, a differenza del Milan che ha alzato la Supercoppa Italiana ad inizio 2025 battendo in finale proprio l'Inter.

Intervenuto ieri pomeriggio in conferenza stampa, Sergio Conceiçao ha dichiarato sul derby: "l derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. I momenti sono diversi. Adesso c'è qualche giocatore anche diverso in campo e vediamo di fare una buona partita. L'Inter è una squadra fortissima, dal lavoro solido, ma noi vogliamo entrare forte in partita e raggiungere quello che vogliamo, che è vincere".