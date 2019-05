TuttoSport - Conti oggi proverà a guadagnarsi una maglia da titolare

Domani il Milan scenderà in campo per l'ultima volta a San Siro in questa stagione. Gennaro Gattuso sembra aver le idee chiare sugli uomini da schierare e tra questi, in difesa, dovrebbe esserci Ignazio Abate. Ma niente, tuttavia, è già scritto. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Andrea Conti proverà ad insidiare il compagno di reparto nella rifinitura odierna per guadafnare una maglia da titolare.