Tuttosport: "Fonseca al primo bivio: 'Mi aspetto un altro Milan'"

vedi letture

"Fonseca al primo bivio: 'Mi aspetto un altro Milan'": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che dopo un solo punto in due giornate stasera all’Olimpico contro la Lazio i rossoneri non possono già più sbagliare. In particolare è sotto osservazione la posizione di Paulo Fonseca, al centro di molte critiche dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta in casa del Parma nelle prime due giornate di campionato.

Il portoghese è fiducioso di vedere in campo stasera all'Olimpico un altro Milan: "Abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c'è una cosa molto positiva: siamo tutti d’accordo, siamo uniti - ha spiegato ieri Fonseca in conferenza stampa -. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Non mi piace la depressione o cercare scuse: sono qui per cercare soluzioni. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare, mi aspetto di vedere un Milan diverso".