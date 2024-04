Tuttosport - Futuro Thiago Motta: Juve vicina, ma il Milan non molla la presa

Thiago Motta è conteso da Juventus e Milan. È lotta serrata tra queste due big italiane, convinte di puntare un all-in sull'autore del Bologna delle meraviglie che è a tanto così dalla qualificazione in Champions League. In scadenza di contratto con il club felsineo, l'ex centrocampista nerazzurro non si è ancora sbilanciato sul proprio futuro, nonostante le voci che - informa Tuttosport - lo avvicinano da tempo alla panchina bianconera.

Intanto oggi, alle 18:00, andrà in scena Juventus-Milan e proprio Thiago Motta potrebbe essere lo spettatore speciale del match che vorrà conoscere prima di chiunque altro cosa lo attenderebbe da una parte e dall'altra, con la Champions a pesare molto sul bilancino delle scelte personali. Di certo il Bologna è una grande sfida e gli tornerebbe utile - si legge - per farsi le ossa, dall'altra parte però la 'Vecchia Signora' è molto vicina a ingaggiarlo, corrispondendo alle alte ambizioni del tecnico italo-brasiliano. Mentre il Diavolo sta provando a recuperare terreno perché ritenuto valido sostituto di Stefano Pioli.