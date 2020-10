Tuttosport: "Ibra-Dzeko: vecchi a chi?"

"Ibra-Dzeko: vecchi a chi?". Questo il titolo che Tuttosport nell'edizione odierna dedica al suo interno al duello tra Ibrahimovic e Dzeko. Da una parte i rossoneri, tra i più giovani in Europa, dall'altra una esperta che però ha puntato su gente dal futuro roseo come Ibanez e Kumbulla. I due bomber però hanno 73 anni in due, 34 il bosniaco e 39 lo svedese, così diversi per carattere e doti tecniche, così simili per saper attirare il gioco su di sé. Sarà il primo incrocio fra i due in tutta la loro carriera.