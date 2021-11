Tuttosport - Il Milan a Firenze con la testa già a Madrid

Secondo Tuttosport, che analizza la débâcle del Milan contro la Fiorentina, i rossoneri avevano la testa altrove, più a Madrid che a Firenze. Quale motivo - si chiede il quotidiano - può aver spinto Stefano Pioli a schierare Gabbia titolare, quando Tomori ha dato forfait in extremis, se non per preservare Romagnoli in vista della Champions? L’allenatore sostiene il contrario, ma Tuttosport è certo che entrambi i difensori saranno a disposizione per la sfida europea contro l’Atletico.