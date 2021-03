Tuttosport - Milan, Kjaer è ancora indietro: rischia di saltare sia Sassuolo che Lazio

Simon Kjaer, che è alle prese con una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra rimediata contro il Celtic in Europa League, è ancora indietro nel recupero e a Milanello non si vogliono correre rischi: il difensore danese, secondo Tuttosport, rischia di saltare non solo la gara di domenica contro il Sassuolo, ma anche quella successiva contro la Lazio che è in programma mercoledì sera a San Siro.