Tuttosport - Milan, la prima da titolare di Mandzukic è prevista in Europa League

Dopo essere stato fermo per diversi mesi, Mario Mandzukic sta lavorando duramente a Milanello per tornare al top della forma. Stefano Pioli gli sta dando comunque un po' di spazio, ma sempre a partita in corso. Domenica contro il Crotone, il croato partirà ancora dalla panchina: la sua prima da titolare dovrebbe avvenire in Europa League nei sedicesimi contro la Stella Rossa. Lo riferisce Tuttosport questa mattina.