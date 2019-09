Tuttosport - Nuovo stadio, oggi Milan e Inter incontrano i capigruppo di tutti i partiti presenti in Consiglio comunale

Prosegue il percorso di Milan e Inter verso la costruzione del nuovo stadio: come riferisce Tuttosport questa mattina, oggi i dirigenti dei due club, Paolo Scaroni e Alessandro Antonello, incontreranno a Palazzo Marino i capigruppo di tutti i partiti presenti in Consiglio comunale. Questo vertice servirà ai due club per spiegare alle forze politiche e ai cittadini il loro progetto.