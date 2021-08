Tuttosport: "Pioli lo psicologo: l'obiettivo è rilanciare Rebic"

"Pioli lo psicologo: l'obiettivo è rilanciare Rebic" scrive Tuttosport oggi in edicola. Ante Rebic non sta attraversando un buon momento. Il croato non è stato convocato in Nazionale per motivi disciplinari e nel Milan sembra aver perso il posto, con Leao che in questo momento sembra in cima alle preferenze di Pioli. Proprio l'allenatore rossonero, in questi giorni di sosta, dovrà lavorare sulla testa dell'attaccante croato per provare a rilanciarlo.