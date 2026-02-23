Tuttosport rimanda Piccinini mentre boccia la coppia VAR Camplone-Pairetto

Milan-Parma è stata decisa da un episodio che ha fatto scattare una polemica che si protrarrà, molto probabilmente, per il resto della settimana. I contatti tra Valenti-Maignan e Troilo-Bartesaghi che hanno portato al gol dei ducali sono stati oggetto di verifica ed OFR da parte dell'arbitro Piccinini, che in diretta aveva invece deciso di assegnare un fallo in attacco.

Decisione di campo sulla qualeil VAR non poteva intervenire, che invece ha comunque deciso di prendersi la scena macchiando la prestazione del direttore di gara di Forlì. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina scritto "La coppia Var Campione-Pairetto lo richiama al monitor per poi portalo al cambiamento di decisione sul gol del Parma. Eppure le situazioni di Valenti-Maignan e Troilo-Bartesaghi sono due situazioni da campo e non dei chiari ed evidenti errori. E resta il dubbio sul colpo di Corvi a Loftus-Cheek".