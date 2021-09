Tuttosport - Torna Ibra, ma Pioli potrebbe partire con Rebic

Ibrahimovic è carico a pallettoni e freme dalla voglia di tornare in campo. Come riporta Tuttosport, il campione svedese non vede l'ora di ritrovare i tifosi a San Siro, dopo aver esultato per una stagione in uno stadio vuoto. Vorrebbe spaccare tutto, probabilmente partire dall’inizio, ma ieri Pioli ha fatto capire che potrebbe preservarlo per la ripresa. In attacco dovrebbe giocare Rebic.