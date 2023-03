Tuttosport - Verso Milan-Salernitana: spazio dal primo minuto per Kjaer, Saelemaekers, Bennacer e De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match contro la Salernitana di domani sera, Stefano Pioli dovrebbe cambiare un po' la formazione iniziale rispetto alle ultime partite: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, nelle rotazioni del tecnico rossonero, oltre a Ibrahimvoic, potrebbero trovare spazio anche Kjaer, Saelemaekers, Bennacer e De Ketelaere.