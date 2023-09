twitch Il calendario delle dirette della prossima settimana

Amici ed amiche di MilanNews.it, di seguito il calendario con la nostra programmazione Twitch per la prossima settimana.

Saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan.

Lunedì 25 settembre dalle 17 alle 19 - Commento a Milan-Verona

Mercoledì 27 settembre dalle 17 alle 19 - Il pre partita di Cagliari-Milan

Venerdì 29 settembre dalle 17 alle 19 - Il pre partita di Milan-Lazio

Vi ricordiamo come sempre che potrete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch collegando il vostro account Amazon Prime a quello di Twitch Gaming.

Tifosi rossoneri, vi aspettiamo numerosi!