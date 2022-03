Ucraina, Dybala: "Straziante, il mondo del calcio solidale con un popolo che soffre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala e Vivienne Miedema dell'Arsenal femminile, sono i testimoni del progetto "Common Goal's Team Up for Ukraine Emergency Response", promosso da Common Goal e volto a fornire aiuto per sostenere il popolo ucraino. E proprio l'argentino ha così commentato la situazione: "É straziante vedere quanto sta accadendo in Ucraina. Il mondo del calcio ha resistito e ha mostrato la propria solidarietà a un popolo che, oggi, sta vivendo un momento davvero drammatico. Common Goal ora fa squadra e dà l’opportunità di lavorare per uno scopo comune tutti insieme e per garantire un sostegno assolutamente necessario".