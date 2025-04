UDI-MIL (0-2): uno-due Milan! Pavlovic svetta e raddoppia!

Tempo tre minuti e il Milan raddoppia! Uno-due terrificante dei rossoneri prima dell'intervallo: angolo battuto stretto da Pulisic dove c'è Pavlovic che svetta più in alto di tutti e fa il 2-0. Secondo gol in rossonero per il centrale serbo che aveva segnato nel girone di andata contro la Lazio.

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Arbitro: Sacchi di Macerata