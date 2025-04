Udinese a Genova ancora senza Thauvin e Sanchez. Tra una settimana c'è il Milan

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 03 APR - "Thauvin non sarà a disposizione domani. Nel girone d'andata abbiamo vinto delle gare anche senza di lui, chiaramente si tratta di un giocatore importante, di grande esperienza. Ci dà tanto, è il capitano e ha qualità, ma siamo competitivi anche in sua assenza e abbiamo valide alternative": lo ha reso noto Kosta Runjac, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Marassi con il Genoa. "Sappiamo che partita ci aspetta, dobbiamo riprendere da quanto fatto contro l'Inter nella ripresa, giocare in avanti, con coraggio - ha aggiunto - Sappiamo cosa ci aspetta, uno stadio caldo, con una bellissima atmosfera. Davanti abbiamo un Genoa che gioca in avanti, coraggioso e che ancora i 40 punti non li ha fatti, dovremo quindi fare il massimo per ottenere un risultato". Oltre a capitan Thauvin, assenze certe anche per Sanchez e Zemura - per loro stagione praticamente conclusa - e pure Davis è a rischio: "Ha avuto un piccolo problema: questa è un'opportunità per chi ha giocato un po' meno come Iker Bravo. L'importante è fornire una buona prestazione quando si è chiamati in causa". Circa gli avversari, il tecnico tedesco si attende un "Genoa che porterà molta energia sul campo, giocano in avanti e in particolar modo con il cambio di allenatore cerca ancora di più di giocare a calcio, a mio avviso sarà importante saper soffrire in un'atmosfera come quella di Marassi e contro un buon avversario come il Genoa. All'andata abbiamo perso e c'è stato un rosso immediato.

Abbiamo perso pur avendo più possesso palla. Domani servirà il giusto equilibrio". L'obiettivo dichiarato è arrivare a 50 punti: "Vorrei vincere ancora qualche partita delle 8 che mancano, dipenderà dalla squadra - ha annunciato l'allenatore dei bianconeri -. Io sono la persona con la maggiore responsabilità, quindi devo osservare i giocatori e come giocano. Questa dovrebbe essere la fase migliore, c'è meno pressione, un bel tempo per giocare a calcio, quindi ora ognuno di noi deve trovare la giusta pressione per fare bene in allenamento e in campo. Abbiamo bisogno di fare entrambe le frazioni di gioco bene, vedremo se domani saremo in grado di attuare il nostro piano. Non siamo in una fase di standby, voglio vedere questa squadra quanto potenziale può sfruttare ancora". (ANSA).