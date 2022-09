Udinese, Campoccia: "Fatti investimenti sullo stadio. C'è sostenibilità ambientale e anche digitale"

MilanNews.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il vicepresidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato dal Social Football Summit a Roma. Queste le sue parole: "La nostra società ha saputo trasformare la passione in un modello di business che penso sia un po’ riconosciuto. Per quanto riguarda il nostro stadio, abbiamo fatto numerosi investimenti. Prima del Covid avevamo una capienza media dello stadio di ventimila spettatori, al momento, grazie anche al buon momento sportivo, riusciamo quasi a riempire la Dacia Arena nella sua interezza. Anche all’estero grazie ai fogolars Furlan presenti a livello mondiale, possiamo contare sul supporto di tifosi. In merito alla sostenibilità, oltre a quella ambientale, importantissima per noi, c’è anche quella digitale. Abbiamo avuto modo di sperimentare, durante un evento, il riconoscimento facciale attraverso il quale siamo sicuri di poter iniziare ad utilizzare questo metodo che permette di garantire lo stadio come un luogo sicuro".