Udinese-Milan 0-4, Leao è il "Panini Player of the Match". Primo premio stagionale

Rafael Leao è il "Panini Player of the Match" di Udinese-Milan. Primo riconoscimento in questa stagione per il portoghese, autore di un gol e un assist nel 4-0 finale.



1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal

22ª giornata, Milan - Parma 3-2 - Tijjani Reijnders

24ª giornata, Empoli - Milan 0-2 - Christian Pulisic

25ª giornata, Milan - Hellas Verona 1-0 - Santiago Gimenez

28ª giornata, Lecce - Milan 2-3 - Christian Pulisic

29ª giornata, Milan - Como 2-1 - Tijjani Reijnders

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2 - Luka Jovic

32ª giornata, Udinese - Milan 0-4 - Rafael Leao

CLASSIFICA

6 premi: Reijnders

3 premi: Pulisic

1 premio: Okafor, Theo Hernandez, Chukwueze, Emerson Royal, Gimenez, Jovic e Leao