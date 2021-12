Udinese-Milan, un solo precedente per Fourneau con i rossoneri: ecco quale

Nei giorni scorsi l’AIA ha comunicato i nominativi dei direttori di gara per l’ormai imminente 17esima giornata di Serie A. Per Udinese-Milan è stato scelto Francesco Fourneau. Ad affiancare il 37enne di Roma ci saranno i guardalinee Paganessi e Schirru, mentre il IV uomo sarà Di Martino. In sala VAR ci sarà Banti con Valeriani come assistente. Fourneau in carriera ha diretto una sola volta il Milan, nella passata stagione in occasione del 2-2 casalingo contro il Parma. Era il 13 dicembre 2020. In pratica a distanza di un anno il giovane fischietto ritrova i rossoneri.