UEFA, aperta indagine su Stella Rossa-Milan

Attraverso un comunicato, la UEFA ha annunciato di aver aperto un'inchiesta sul match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League tra Stella Rossa e Milan: "In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Stella Rossa e AC Milan (2 -2), giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia. Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito". Non c'è ancora la conferma ufficiale da parte dell'UEFA, ma l'indagine dovrebbe essere stata aperta in seguito agli insulti razzisti da parte dei tifosi della Stella Rossa nei confronti di Zlatan Ibrahimovic.