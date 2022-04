UEFA ed Europol insieme contro le partite truccate: "Casi aumentati con la pandemia"

MilanNews.it

© foto di Gaetano Mocciaro

A margine di un evento organizzato per parlare di alcuni progetti, a cui hanno partecipato le Federazioni di 49 Paesi, la UEFA ed Europol hanno formalizzato la loro futura collaborazione per combattere la corruzione e le partite truccate: "La criminalità organizzata si è subito resa conto che molti club stavano subendo perdite finanziarie a causa della pandemia", ha affermato Burkhard Muehl, direttore del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC). "E quando sono disponibili meno soldi, giocatori, allenatori, arbitri e persino dirigenti di club sono più vulnerabili alle offerte dei malviventi. Si ottengono enormi profitti rendendo prevedibile l'imprevedibile. I casi di partite truccate e risultati sospetti stanno aumentando. La cooperazione tra le forze dell'ordine e le organizzazioni sportive è fondamentale per identificare e indagare sui casi sospetti nel calcio".