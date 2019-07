UFFICIALE: Boglioli-Milan, sancita la partership. Gazidis: "Siamo orgogliosi"

Milano, 6 luglio 2019 - Per la stagione calcistica 2019/2020, Boglioli sigla un accordo di partnership con il Club AC Milan.

Due storie italiane, due esperienze di successo, che iniziano in tempi diversi e inseguono passioni differenti per ritrovarsi in un unico luogo: la città di Milano.

Capitale della moda e casa del Milan, la metropoli italiana è lo scenario di questo incontro che trova nella tradizione e nel lifestyle la propria ricchezza.

Boglioli nasce nei primi anni del ‘900 e oggi è un interprete autentico del menswear contemporaneo in cui convivono ricerca stilistica e lusso rilassato. Questo è il codice genetico del brand che ha dimostrato, a livello nazionale e internazionale, la capacità di interpretare i saperi dell’arte manifatturiera con spirito avanguardistico per liberare l’uomo dagli stretti vincoli sartoriali, senza sacrificarne l’eleganza.

In questo contesto, l’avvicinamento allo sport e alla grande storia italiana e internazionale di successi firmata AC Milan è stata quasi una conseguenza naturale.

Durante il prossimo campionato, le Prime Squadre maschile e femminile, oltre all’intero staff rossonero, indosseranno la divisa ufficiale formale sponsorizzata da Boglioli e composta da un abito in lana comfort stretch grigio antracite, una camicia bianca in popeline stretch e una cravatta color burgundy. A completare il look, una maglia in lana in tonalità grigio chiaro, un gilet reversibile in jersey di nylon, un cappotto doppiopetto in panno di lana blu, una cintura e scarpe in pelle nera.

Solo per la Prima Squadra è inoltre prevista la sponsorizzazione della seconda divisa informale composta da un abito in jersey di cotone grigio medio e una camicia polo in jersey bianco.

A sancire la partnership, la firma dell’accordo avvenuta a Casa Milan alla presenza dell’Amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis e dell’Amministratore delegato di Boglioli Guillermo Rosenberg. Gazidis ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco Boglioli, un’eccellenza tutta italiana che si caratterizza per classe e stile inconfondibile. Eleganza e passione sono due valori cardine che condividiamo interamente con il nostro Partner, costruendo insieme un percorso vincente nel mondo dello sport e nel mondo della moda”.

Guillermo Rosenberg dal canto suo ha commentato: "Questa partnership dimostra che lo stile italiano è un valore trasversale capace di rendere uniche e geniali esperienze quotidiane come lo sport e l’abbigliamento. Siamo felici e orgogliosi di condividere una tappa del nostro percorso accanto al Milan che, come Boglioli, si impegna ogni giorno con passione e creatività per realizzare e regalare un piccolo sogno”.