ufficiale Fiorentina-Inter rinviata a data da destinarsi per l'emergenza per Bove

vedi letture

Ora è ufficiale: Fiorentina-Inter non verrà ripresa quest'oggi. Lo comunica la Lega Serie A con una nota: "La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un'ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie".

La spiegazione di Marelli

In attesa di ricevere notizie confortanti sulle condizioni del giocatore, l'esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, ha spiegato che la partita non verrà fatta riprendere: "Chiaro che in questo momento tutti ci stringiamo intorno a Bove sperando di avere buone notizie. Naturalmente oggi la partita oggi non si giocherà perché i giocatori non sono in condizione di giocare ed i controlli dureranno delle ore. Ricordando Udinese-Roma, la partita verrà ripresa al minuto in cui è stata sospesa dal minuto in cui si è fermata".