© foto di www.imagephotoagency.it

Renzo Ulivieri, noto allenatore, ha commentato così la vittoria dello scudetto da parte del Milan ai microfoni di Tuttosport: "Avevo indicato Inter e Napoli come le squadre più solide. Dentro il Milan invece c’era poesia. Ha vinto la poesia e a me non è dispiaciuto perché questo aspetto non va disperso".