Ulivieri su quanto successo tra Calabria e Conceiçao: "Sono momenti particolari, che possono succedere ma che non dovrebbero"

Intervistato questa mattina dai taccuini di Tuttosport, Renzo Ulivieri, confermato ieri con una maggioranza schiacciante, più dell’85% degli aventi voti, come presidente dell’Associazione Allenatori, ha parlato della sfida di questa sera tra Dinamo Zagabria e Milan, che vedrà scontrarsi in panchina Sergio Conceiçao e Fabio Cannavaro, suoi ex giocatori in quel di Parma nella stagione 2000-2001.

Conceição invece era ombroso e serioso come si racconta ora?

"No, no, per nulla. Tutto fuorché questo, Sergio era uno di compagnia".

Cosa pensa dello scontro avuto con Calabria?

"Sono momenti particolari, che possono succedere, anche se bisognerebbe che non succedessero anche perché tra le cose nostre, di questo mestiere, c’è anche questo".

Come vede Dinamo Zagabria-Milan?

"Una partita molto importante. Sulla carta il Milan ha qualcosa in più, lo dice anche la classifica. Però giocare all’estero, in un contesto del genere, è difficile. Non dipenderà nemmeno dalle motivazioni, perché entrambe le avranno. Lo stato mentale sarà determinante. Essere motivati però allo stesso tempo tranquilli nel giocare, conterà. Il Milan ha giocatori di grande personalità, abituati a questo tipo di partite".

La Dinamo Zagabria spera (anche) nella personalità del suo allenatore. E che la scuola italiana faccia bene anche in Croazia.

"Certo, è normale sia così".