Un punto sul Milan che verrà: Pulisic e Reijnders i perni, dubbi su Maignan e Theo

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un punto su quella che potrebbe essere la rosa del Milan per la prossima stagione, a prescindere da chi ricoprirà i ruoli di direttore sportivo e allenatore. Il club ha già blindato due perni della squadra come Christian Pulisic - tra poco dovrebbe certificare tale blindatura anche con il rinnovo di contratto - e Tijjani Reijnders - che invece ha già rinnovato fino al 2030 -. Anche Leao farà quasi certamente parte della rosa rossonera del futuro, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, vicina ai 150 milioni di clausola rescissoria. Tradotto: non meno di 100 milioni. Infine, viaggiano sulla permanenza anche Fofana, Pavlovic, Gabbia, Alex Jimenez (sul quale però il Real Madrid ha una clausola di recompra pari a 12 milioni), Bondo e Walker.

Più dubbi invece su altri elementi della squadra, a partire dal capitano Mike Maignan. Il francese non ha ancora firmato il rinnovo e senza prolungamento di contratto è molto probabile che a giugno possa andarsene. Per Abraham il discorso è legato al suo rendimento in questo finale e alle richieste della Roma, proprietaria del suo cartellino. La posizione dell’inglese sarà discussa insieme a quella di Saelemaekers, in prestito nella Capitale. Infine, verranno valutati in queste ultime gare anche Gimenez, Thiaw e Jovic.

Infine ci sono i partenti. Joao Felix non verrà riscattato e tornerà al Chelsea. . Per Theo, in scadenza nel 2026, saranno valutate le offerte. Valigie pronte anche per Tomori, Musah ed Emerson che però non potranno essere svenduti. Aria di cambio di maglia per Loftus-Cheek e Chukwueze. Complicati il riscatto di Sottil e le conferme di Florenzi e Terracciano.