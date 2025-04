Un record positivo per Conceiçao. Solo Allegri c'era riuscito al Milan negli ultimi 25 anni

Anche nella semifinale di andata della Coppa Italia, il Milan riesce a non perdere contro i cugini nerazzurri. I rossoneri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità contro gli interisti per la quarta volta consecutiva. Il Milan di Paulo Fonseca a inizio stagione ha vinto il primo derby in campionato per 2-1 con gol di Matteo Gabbia. Poi è arrivata la finale di Supercoppa Italiana, vinta in rimonta 3-2 in Arabia Saudita alla seconda gara di Sergio Conceicao come allenatore rossonero.

Quindi le altre due gare contro l'Inter: il ritorno in campionato finito 1-1 e quindi la gara in Coppa Italia terminata con lo stesso risultato. Per Conceicao dunque i primi tre derby sono finiti con lui imbattuto: è la prima volta dal 2000 che un allenatore non ci riusciva, dopo Massimiliano Allegri (3V tra il 2010 e il 2011).

Questo il tabellino di Milan-Inter, Semifinale d’andata di Coppa Italia.

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: 47’ Abraham, 67’ Calhanoglu

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Fofana (dal 87’ Bondo), Reijnders; Jiménez (dal 68’ Sottil), Pulisic (dal 76’ Joao Felix), Leão (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 76’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori, Jović. All.: Conceição.

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck (dal 59’ Pavard), de Vrij (dal 79’ Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (dal 59’ Mkhitaryan), Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto (dal 59’ Zalewski); Thuram, Correa (dal 90’ Berenbruch). A disp.: Di Gennaro, Sommer, Aidoo, Dimarco, Re Cecconi; Arnautović, Lavelli. All.: Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 19’ Theo, 53’ Acerbi, 58’ Bisseck, 89’ Reijnders.

Recupero: 3’ 2T.