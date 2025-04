Un uomo della procura sarà posizionato dietro la porta di Maignan per tutta la gara

La partita tra Udinese e Milan di questa sera, che comincerà tra pochi minuti alle ore 20.45, tra i tanti temi d'attenzione ha anche quello relativo all'accoglienza di Mike Maignan che l'anno scorso ricevette, da alcuni tifosi della curva friulana, degli insulti razzisti. Il portiere rossonero abbandonò il campo prima di rientrarvi e al termine della gara vennero identificati i responsabili, puniti con un Daspo.

Oggi Maignan torna a Udine e nella giornata di ieri alcuni tifosi hanno esposto uno striscione contro il portiere e capitano rossonero, dimostrando che qualcuno tra i sostenitori friulani non vede il Mike di buon occhio. Visto il tema molto caldo, per la gara di oggi è stato designato dalla Procura Federale un uomo che sarà posizionato, dal riscaldamento e per tutta la partita, dietro la porta di Maignan per controllare la situazione da vicino. Lo riportano i colleghi di Sky Sport 24.