Una giornata a Idrissa Touré del Pisa per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete
(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Solo un giocatore squalificato in Serie A dopo la sesta giornata di andata. Si tratta di Idrissa Touré del Pisa "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". (ANSA).
