Una partita di Serie A di questa giornata si vedrà in chiaro gratuitamente

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sarà Atalanta-Inter, gara che potrebbe rivelarsi già decisiva per la volata scudetto, la quarta partita che DAZN ha scelto di trasmettere gratuitamente. L'appuntamento è per domenica 16 marzo alle 20:45. Distanti solo 3 punti, le due sono pronte a darsi battaglia in un posticipo domenicale che promette spettacolo. A raccontare ogni momento di questa sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Dal campo, a partire dal prepartita, Diletta Leotta accompagnerà i tifosi nell'atmosfera del match prima di collegarsi con lo studio della domenica sera dove Giorgia Rossi condurrà il DAZN Serie A Show. Nel post-partita, Rossi sarà affiancata dai talent della DAZN Squad per analizzare gli episodi salienti. (ANSA).