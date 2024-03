Under-18: il figlio di Zlatan, Maximilian in rete contro il Sassuolo

I giovani rossoneri dell'Under-18, dopo aver giocato sin qui un ottimo campionato come confermato dall'attuale posizione in classifica (terzi, all'inseguimento dell'Inter prima) nella giornata odierna i ragazzi di Mister Christian Terni sono scesi in campo in casa del Sassuolo per recuperare la 3ª giornata di ritorno di campionato.

Scherzo del destino o meravigliosa coincidenza, è andato in rete al 22' Maximilian Ibrahimovic, classe 2006 e figlio di Zlatan, che proprio al Sassuolo segnò una doppietta nel 2020 (Sassuolo-Milan 1-2, 21 luglio 2020)