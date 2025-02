Uno tra Leao e Joao Felix dovrebbe andare in panchina contro il Bologna

Nel corso delle ultime settimane Sergio Conceiçao ha testato i 'Fantastici 4' tutti insieme in campo, non ottenendo però i risultati sperati. Con Gimenez, Pulisic, Leao e Felix in campo, infatti, il Milan non ha mai vinto, ed ha segnato anche un solo gol.

Su quelle che potrebbero essere le scelte di formazione del portoghese in vista della sfida di domani del Dall'Ara, Il Corriere dello Sport ha titolato "Leao, Pulisic, Felix, Gimenez: la scissione", con Conceiçao che starebbe per l'appunto valutando la possibilità di sfruttare il clamoroso potenziale offensivo della sua squadra in tempi diversi. Gli unici sicuri del loro posto, ad oggi, sarebbero l'americano ed il messicano, autore di 3 gol nelle prime sei uscite con la maglia rossonera. Leao è il candidato, invece, a restar fuori.

TITOLARI CERTI

Gli unici certi di una maglia da titolare sono il messicano e l'americano, tra i migliori nelle ultime uscite. A giocarsi una maglia da titolare saranno dunque Joao Felix e Rafael Leao, con il 10 che tra i due sembrerebbe essere quello che potrà sedersi per la seconda volta nelle ultime 3 partite di campionato in panchina. Queste sono le sensazioni che trapelano da Milanello, ma l'impressione è Conceiçao prenderà una decisione solo dopo la rifinitura di oggi prima della partenza per Bologna.

