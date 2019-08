Uria: "Trattativa per Correa bloccata, offerta del Milan di 25 milioni. Entrambe le parti sanno che c'è poco tempo"

Ruben Uria, giornalista di Dazn spagnolo e di Goal.es, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un articolo nel quale parla di Milan, Atletico e Angel Correa: "La trattativa per Angel Correa è ancora bloccata. L'offerta iniziale del Milan, secondo quanto appreso da Goal.com non ha soddisfatto l'Atletico Madrid, che non è disposto a lasciar partire l'argentino se l'importo dell'operazione non dovesse salire ad una cifra vicina i 40 milioni tra parte fissa e variabile. L'offerta del Milan, secondo fonti vicine a questa operazione, sarebbe arrivata appena a 25 milioni. Il Milan vorrebbe vendere qualche giocatore per avere più liquidità e migliorare la propria offerta per Correa. Entrambe le parti sanno che c'è poco tempo per chiudere l'operazione e all'Atletico Madrid sono coscienti della sua presa di posizione: se non parte Correa, non arriva Rodrigo. E se si vende Correa, si completerà la trattativa di Rodrigo."