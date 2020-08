Valentini, ex dirigente FIGC: "Il calcio ha dato prova di grande serietà. Preoccupato per le giovanili"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, l'ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato della ripartenza del calcio. Queste le sue parole: "Abbiamo sfangato questa stagione con grande dignità, il calcio ha dato prova di serietà e compostezza, portando al termine i campionati, cosa che non è successo in altri sport per spinta del Coni. Ma i problemi non sono finiti. Sono preoccupato per il calcio giovanile e dilettanti, che hanno risorse economiche minime. Non vedo per loro ancora la luce in fondo al tunnel"