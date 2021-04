Valoti: "Milan? Peccato per i troppi infortuni. Ibrahimovic si ricorda di me"

Mattia Valoti, attuale centrocampista della Spal, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della sua esperienza al Milan a inizio carriera. Valoti, si è allenato per diverso tempo con la prima squadra ai tempi di mister Massimiliano Allegri, senza però mai riuscire a debuttare. Ecco le parole del calciatore: “Ho qualche rimpianto per la mia esperienza al Milan. Allegri mi ha portato in prima squadra ma ho avuto diversi infortuni. L’anno scorso quando ho affrontato Ibrahimovic gli ho chiesto se si ricordava e mi ha detto di sì, mi piacerebbe sfidarlo ancora”.