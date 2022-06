Van De Velde (ex All. De Ketelaere): "Vederlo giocare era uno spettacolo. Fece anche il difensore"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello sport Birger Van De Velde, ex allenatore di Charles De Ketelaere, ha parlato del talento belga. Queste le sue parole: "Lo ricordo con gli scarpini colorati e i capelli biondi, lisci, con la frangetta davanti agli occhi. Vederlo giocare era uno spettacolo. Fece anche il difensore. Non con me, ma sì. Nell’Under 16 serviva uno in quella posizione e fu schierato lui. In fondo era alto e tecnico. Si è fatto un anno da difensore centrale. Pur non essendo il suo ruolo, gli è servito davvero molto".