Vanoli a Dazn: "Il frutto del lavoro sono queste vittorie, contro una squadra veramente forte"

Altra giornata nera per il Milan che continua a fallire occasioni su occasioni: sconfitta per 2-1 in casa del Torino, vera e propria bestia nera fuori casa, con due orrori difensivi clamorosi. Il Diavolo perde un'enorme opportunità dopo che nel pomeriggio il Bologna aveva perso a Parma e la Lazio pareggiato contro il Venezia. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Paolo Vanoli, calciatore del Torino. Le sue dichiarazioni

Portiere sottovalutato Milinkovic?

"Penso di sì, l'ho detto sin dall'inizio e l'ho detto anche a lui. Quest'anno la bravura sua e del nostro staff è avere la consapevolezza che ha delle potenzialità. Ce lo teniamo stretto, portiere che ti dà tante soluzioni".

Sulla vittoria:

"Sono contento per una vittoria importante, questi calciatori se lo meritano. È stata una stagione di alti e bassi: il frutto del lavoro e del sacrifico sono queste vittorie contro una squadra veramente forte. Se volevamo fare l'impresa dovevamo farla attraverso la sofferenza che la alleni durante la settimana. Poi abbiamo tante cose da migliorare"

Le prestazioni ci sono, i nuovi portano qualità: la squadra può essere ancora più verticale?

"In questo dobbiamo migliorare ma anche in prospettiva futura con le caratteristiche dei giocatori. Abbiamo tanti giocatori di palleggio e pochi di gamba, sul mercato ci abbiamo lavorato. Casadei è bravissimo in questo e deve imparare a trovare i tempi di inserimento: lui e Ricci sono il futuro della Nazionale. Elmas è un giocatore qualitativo ma anche lui deve trovare condizione"

Quale soddisfazione per il gol di Gineitis?

"Il frutto del lavoro: ho sempre detto che i ragazzi devono capire che si deve crescere con mentalità e lavoro. Gineitis se lo merita perché è cresciuto come mentalità e a livello fisico. Ho sempre detto che ha qualità importante nel tiro. Ci mancano queste piccole cose da migliorare in fase offensiva e in fase difensiva a volte commettiamo errori individuali con cui butti via prestazioni importanti. Oggi il rigore uguale: non si può alzare le braccia sul cross"