Ciro Venerato, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso sull'attuale situazione in casa rossonera: "Non va bene come si è mosso Gazidis. Boban e Maldini da dirigenti non mi hanno mai esaltato, ma entrambi meritano rispetto per quello che rappresentano. Poi, parlare di modello Lipsia per il Milan mi mette i brividi"