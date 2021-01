Ventola: "Ibrahimovic fa la differenza anche quando non è al 100%"

Nicola Ventola, ex calciatore fra le altre dell’Inter, ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic su Bobo TV, il canale Twitch di Christian Vieri. Ventola ha detto: “Il Milan è una squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Tutti i rossoneri funzionano, vedi Calabria che segue l’azione, tira, e prende un palo. Invece, Ibrahimovic penso sia l’unico calciatore nel calcio moderno che può permettersi di non stare bene al 100% e fare la differenza. Il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto, hanno possibilità di vincere il campionato. Fino a qualche giornata fa avevo dubbi, ora non ne ho più di dubbi. Ibrahimovic è un totem e ha indirizzato la squadra. Quando lui manca, gli altri sanno cosa fare”.