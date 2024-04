Vernazza è deluso da Juve-Milan: "Se Sportiello è il migliore..."

La partita tra Juventus e Milan che si è giocata sabato all'Allianz Stadium non verrà certo ricordata per giocate spettacolari o per la bellezza del gioco offerto. A un primo tempo dove ha vinto la noia e le quasi zero occasioni da gol, ha seguito una ripresa altrettanto soporifera con la Juventus che ha alzato un po' di più i giri del motore trovando sulla sua strada un Marco Sportiello molto ispirato. Ed è su questo che verte la votazione di Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta, per il big match di Torino: voto alla partita questa mattina sulla rosea, 5.

Di seguito la valutazione di Vernazza su Juve Milan, preceduta dal titolo 'Se Sportiello è il migliore di Juve-Milan...'. Così Vernazza: "C'erano una volta Rivera e Bettega, Platini e Boniek, Gullit e Van Basten, Zidane e Shevchenko... Juve-Milan resta una miniera di fuoriclasse e di partite bellissime ma l'ultima edizione, lo 0-0 di sabato, è stata triste, in linea con i tempi grigi delle due squadre. Il migliore in campo è stato Marco Sportiello. Il portiere, reclutato all'ultimo minuto per l'infortunio di Maignan, ha evitato al Milan una sconfitta pericolosa e nulla abbiamo da ridire sulla sua prestazione, anzi la rimarchiamo con un 7. Se però il meglio di Juve-Milan lo esprime Sportiello, qualcosa non torna..."