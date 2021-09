Vernazza (Gazzetta): "Milan, contro l'Atletico una dimostrazione di forza"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato così dei rossoneri di Pioli: "Il Milan deve stare tranquillo e non disperdere energie psico-fisiche nel caso Cakir. L’altra sera in Champions, finché Kessie non si è consegnato all’inflessibilità dell’arbitro, la squadra ha duplicato la prestazione apprezzata contro la Lazio in campionato. Una dimostrazione di forza, di intensità e di gioco. Si nota come tanti giocatori siano saliti di livello, da diavoletti a diavoli. Senza più Calhanoglu a fargli ombra, Brahim Diaz si è preso la trequarti. La maturità di Leao comincia a definirsi. Leao ha tutto per diventare quell’attaccante che oggi neppure lui immagina. Bennacer è il Diaz della mediana, meno appariscente, ma lo stesso vitale. E Tonali ha capito qual è la differenza di valore da creare in un grande club. Una classifica bugiarda".