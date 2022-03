Vernazza: "Il Milan non dipende mai da questo o quel giocatore, attraversa i deserti con la forza del gruppo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sebastiano Vernazza, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul quotidiano rosa sul Milan: "Il Milan non dipende mai da questo o quel giocatore, attraversa i deserti con la forza del gruppo. Non è una sensazione, ma un dato di fatto supportato in particolare da due numeri, forniti da Opta. Uno: il Milan in campionato ha mandato in gol 16 giocatori, soltanto Atalanta e Fiorentina hanno fatto di meglio, con 17. Due: il Milan, come l’Empoli, conta 16 giocatori con almeno mille minuti in questa Serie A, nessuna squadra ne vanta di più. Il collettivo, come si diceva una volta, negli anni del calcio totale dell’Olanda e dell’Ajax, funge da propulsore del sistema pioliano. Il “comunismo calcistico” rossonero si nota nella distribuzione dei gol. Non c’è un centravanti unico, come Osimhen, o una coppia asimmetrica tipo Dzeko-Lautaro, i cannonieri del Milan in campionato sono Ibra, Giroud e Leao e tutti e tre hanno segnato 8 reti ciascuno. Evidenti i meriti dell’assemblatore: Stefano Pioli non allena i giocatori più forti, però ha trovato la miglior sintesi".