Verratti cambia squadra in Qatar: raggiungerà Luis Alberto

Marco Verratti è pronto a iniziare una nuova avventura, ma senza lasciare il Qatar. Dopo due stagioni all’Al-Arabi, il centrocampista italiano è ormai vicinissimo a un trasferimento all’Al-Duhail. Secondo quanto raccontato da Foot Mercato, l’accordo è già stato definito: l’ex PSG firmerà a parametro zero con la squadra vice-campione nazionale, mettendo fine alla sua esperienza con il club che ha chiuso al nono posto l’ultima Qatar Stars League.

Il 32enne, che vanta 55 presenze e 3 gol con la Nazionale italiana, ha chiuso la stagione con numeri positivi: 4 reti e 4 assist in 16 apparizioni in campionato. Prestazioni che hanno convinto l’Al-Duhail a puntare su di lui per rafforzare il centrocampo in vista dei prossimi impegni, soprattutto i playoff della AFC Champions League.

Verratti andrà a rinforzare un organico già ricco di talento, affiancando giocatori come Hakim Ziyech, Benjamin Bourigeaud e Luis Alberto. L’unica nota stonata è l’addio recente dell’allenatore Christophe Galtier, che non sarà alla guida del club nella prossima stagione. Per l’ex regista del Paris Saint-Germain si tratta di una nuova sfida in un ambiente che ormai conosce bene, ma con ambizioni nettamente superiori.