Verso Bologna-Milan: il bilancio al Dall'Ara è in perfetto equilibrio

vedi letture

Domani sera il Milan sarà ospite del Bologna per il recupero della nona giornata di Serie A, partita fondamentale per il proseguo della stagione non solo del Diavolo, ma anche degli emiliani, soprattutto in ottica corsa al quarto posto.

I precedenti del Dall'Ara lasciano però intendere che domani sarà una partita super combattuta, nonostante il Milan non perda a Bologna dal 2002. In 93 incontri in terra emiliana, infatti, la formazione rossonera ha vinto in 34 occasioni, pareggiando in 24 e perdendo in 35.